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В Самаре молодая мать организовала банду по продаже наркотиков
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В Самаре молодая мать организовала банду по продаже наркотиков 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Молодые люди из Самарской области в возрасте от 17 до 24 лет стали фигурантами уголовного дела. Они создали два интернет-магазина, через которые торговали синтетическими наркотиками — спайсом и амфетамином.
Организатором преступного сообщества стала семейная пара. Хранительница семейного очага — 17-летняя девушка — оказалась мамой четырехмесячного ребенка. Всего в состав банды входили 9 человек.
Наркодельцы подготовили для продажи около 400 доз  — Молодые люди делали закладки с психотропными веществами в Самаре, Чапаевске и Новокуйбышевске. Деньги брали заранее. Наркозависимые жители региона расплачивались за товар через платежные терминалы, — рассказали в областном главке.
Они прятали миниатюрные закладки в неприметных местах
Оперативники нашли более 350 граммов запрещенных веществ в квартире злоумышленников. Наркотики были расфасованы в полиэтиленовые свертки — всего около 400 смертельных доз.
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