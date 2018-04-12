В Самаре молодая мать организовала банду по продаже наркотиков

Молодые люди из Самарской области в возрасте от 17 до 24 лет стали фигурантами уголовного дела. Они создали два интернет-магазина, через которые торговали синтетическими наркотиками — спайсом и амфетамином.

Организатором преступного сообщества стала семейная пара. Хранительница семейного очага — 17-летняя девушка — оказалась мамой четырехмесячного ребенка. Всего в состав банды входили 9 человек.

Чапаевске и Наркодельцы подготовили для продажи около 400 доз — Молодые люди делали закладки с психотропными веществами в Самаре Новокуйбышевске . Деньги брали заранее. Наркозависимые жители региона расплачивались за товар через платежные терминалы, — рассказали в областном главке.

Они прятали миниатюрные закладки в неприметных местах

Оперативники нашли более 350 граммов запрещенных веществ в квартире злоумышленников. Наркотики были расфасованы в полиэтиленовые свертки — всего около 400 смертельных доз.