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Успеть до нового снега: власти выбрали подрядчика для нового ремонта набережной Оби
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Успеть до нового снега: власти выбрали подрядчика для нового ремонта набережной Оби 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Власти Новосибирска определили подрядчика, который продолжит ремонтировать Михайловскую набережную.
Всего в аукционе участвовали три компании. Победителем стала организация «Перлит-Строй», которая благоустраивала набережную в прошлом году, рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
Как сообщается в документации аукциона, торги на благоустройство набережной на участке от парка «Городское начало» до гостиницы River Park начались с максимальной цены контракта в 138 миллионов 478 тысяч рублей. На электронной площадке rts-tender.ru опубликован протокол, из которого следует, что в аукционе победил участник, оценивший свои услуги в 137 миллионов 785 тысяч рублей.
По словам Анны Тершковой, договор с подрядчиком власти планируют заключить 23 апреля. Получить комментарии в «Перлит-Строе» корреспонденту НГС пока не удалось.
Как рассказывали в пресс-центре мэрии Новосибирска, победителю аукциона предстоит благоустроить верхний и нижний променады, сделать танцевальную площадку, отремонтировать покрытие для пешеходов и парковку между Октябрьским мостом и метромостом. Также подрядчик должен обустроить лестничные спуски к набережной, сделать ливневую канализацию, поставить 132 фонаря, урны и 300 лавочек.
Например, согласно смете на сайте госзакупок, на верхнем променаде обновлённой набережной появятся 45 лавочек «Скамейкус-4» от Артемия Лебедева стоимостью 18 тысяч рублей каждая и 45 урн модели Italy по цене около 13 тысяч рублей за штуку. На выходе к реке установят семь «Скамейкусов» и семь урн в итальянском стиле.
Будут ли это лавочки от известного дизайнера Артемия Лебедева или их аналоги, пока неясно. «Мы не можем указывать конкретного производителя. Мы описываем технические характеристики, а потом подрядчик предлагает нам варианты под это описание», — пояснял ранее корреспонденту НГС заместитель начальника управления культуры мэрии Новосибирска Вадим Полещук.
Победитель аукциона должен закончить работу до 15 октября, следует из документов на сайте госзакупок.
В мэрии сообщили, что на следующей неделе также объявят аукцион на озеленение и ландшафтное оформление Михайловской набережной. Начальную цену контракта заказчик — МКУ «Горзеленхоз» — установит на уровне 6 миллионов 393 тысяч рублей.
«Предусмотрено проведение работ по обрезке и аварийной валке деревьев, высадке цветников, кустарников, деревьев, обустройству клумб и газона», — рассказали в мэрии.
Ранее на Михайловской набережной Новосибирска началось строительство нового колеса обозрения и уборных. Новый аттракцион должны сдать к августу следующего года.
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