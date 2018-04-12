«Нужно разграничить обычный ремонт теплосетей и инвестиции»

«Согласно постановлению правительства Кировской области , контроль за выполнением инвестиционных программ возложен на министерство энергетики и ЖКХ. Именно министерство является главным органом, который должен осуществлять контроль за инвестициями в теплоснабжении. Однако по данным региональной службы по тарифам, эта программа не выполняется последние три года. Возникла практика, при которой главным показателем является стоимостная характеристика, а не конкретные виды работ, определенные программой. У меня создается впечатление, что исполнители программ рассуждают так:реконструкция подождет, потому что у меня трубу прорвало — мы пока это сделаем, включим задним числом в инвестиционную программу, а основные работы перенесем на следующий год. И так эта цепочка тянется годами.

Нужно разграничить две вещи — обычный ремонт теплосетей и инвестиции. Инвестиции — это какой-то прорыв, новое качество. Инвестиционная программа должна быть насыщена прорывными технологиями, чтобы мы заплатили деньги за надежное и эффективное теплоснабжение, чтобы голова не болела при мысли о том, как пройти отопительный сезон. Мы сейчас говорим о том, что потери теплосети составляют 32% — это колоссальная цифра. Нужно каким-то образом решать эту проблему, ведь она же возникает не только из-за дыр в трубе. Соседние регионы — например, Казань — уже „пробили“ программуполного перехода на индивидуальные тепловые пункты. Расчеты говорят о том, что это дает сразу 15-17% экономии для потребителей и теплоснабжающих организаций.

Предстоящая концессия теплосетей должна быть обоснованной и продуманной многолетней ивестпрограммой. Если не иметь серьезных рычагов повседневного и конкретного контроля за ней, не совершенствовать качественную характеристику теплоснабжения, то, наверное, смыла большого в таких инвестиционных проектах нет. Тогда достаточно будет того, что в самих договорах аренды пишется о том, что они обязаны поддерживать имущество в работоспособном состоянии».