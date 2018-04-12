Сегодня День авиации и космонавтики

Сегодня в России и во всём мире отмечают День авиации и космонавтики. С момента первого полета человека в космос, родную Землю со стороны увидели почти четыре с половиной сотни человек из 32 стран мира. И среди них четверо наши земляки калининградцы. Это Юрий Романенко Алексей Леонов , Виктор Пацаев и Александр Викторенко. Сейчас выставки, посвященные освоению космоса, расположены на НИС «Космонавт Виктор Пацаев». Это последнее судно космической флотилии. Сегодня оно уже не является рабочим. Практически решён вопрос о его передаче Министерству обороны , которое планирует создать на борту НИС «Пацаев» филиал парка Патриот. Местом швартовки корабля остаётся Набережная исторического флота Музея Мирового океана. Для Калининграда НИС «Космонавт Виктор Пацаев» имеет особое значение, так как оно носит имя нашего земляка. Сегодня на НИС «Космонавт Виктор Пацаев» сегодня состоится торжественное построение коллектива Музея Мирового океана, кадетов и курсантов. День космонавтики сегодня отмечают по всей России. Наша область дала отечественной космонавтике 4-х космонавтов.