В Ростове на выходных пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка

В ближайшую субботу, 14 апреля, в Ростове на проспекте Кировском будет проходить большая сельскохозяйственная ярмарка. Она расположится на отрезке между улицами Малюгиной и Красноармейской. На ней граждане смогут приобрести качественные продукты питания (фрукты, овощи мед и круп) от местных производителей по ценам ниже рыночных на 10-15%. Дело в том, сообщает региональное правительство, что участие селян в ярмарке бесплатное.

В ходе мероприятия будет происходить акция сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива «Семикаракорский» по бесплатной раздаче краснокочанной капусты нуждающимся жителям Ростова-на-Дону.

Ярмарка будет проводиться с 7 до 15 часов. Напомним, что в связи с ее проведением движение автомобильного транспорта по проспекту Кировскому в эти часы будет закрыто. Следующие ярмарки запланированы на 15 сентября, 3 ноября и 22 декабря.