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В МЭР призвали страны ВТО не прикрывать протекционизм нацбезопасностью
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В МЭР призвали страны ВТО не прикрывать протекционизм нацбезопасностью 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Страны-участницы Всемирной торговой организации (ВТО) не должны прикрываться национальной безопасностью, преследуя свои экономические интересы, иначе все государства начнут оправдывать этим свой протекционизм, заявил в интервью РИА Новости замглавы Минэкономразвития России Алексей Груздев.
По его мнению, текущая ситуация такова, что страны-участницы ВТО используют термин «национальная безопасность» в свою пользу.
"То, что происходит сейчас с эксплуатацией термина «национальная безопасность», это пограничная тема. Традиционно члены ВТО старались «оберегать» статью XXI GATT (Генеральное соглашение по тарифам и торговле — ред.) и не использовать ее для получения экономических преимуществ", — отметил Груздев.
"Сейчас говорится об обратном — раз есть обвинения в недобросовестном поведении, то задействуется 21 статья. Это может раскрутить маховик, когда и другие страны начнут оправдывать свои экономические шаги этой статьей", — уверен замминистра.
Россия также использовала эту статью, когда вводила продэмбарго в 2014 году, однако, напомнил он, это была ответная реакция на введенные санкции со стороны Евросоюза.
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