В МЭР призвали страны ВТО не прикрывать протекционизм нацбезопасностью

По его мнению, текущая ситуация такова, что страны-участницы ВТО используют термин «национальная безопасность» в свою пользу.

"То, что происходит сейчас с эксплуатацией термина «национальная безопасность», это пограничная тема. Традиционно члены ВТО старались «оберегать» статью XXI GATT (Генеральное соглашение по тарифам и торговле — ред.) и не использовать ее для получения экономических преимуществ", — отметил Груздев.

"Сейчас говорится об обратном — раз есть обвинения в недобросовестном поведении, то задействуется 21 статья. Это может раскрутить маховик, когда и другие страны начнут оправдывать свои экономические шаги этой статьей", — уверен замминистра.