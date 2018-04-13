«Там же трупы людей будут жечь!»: за и против строительства крематория под Самарой

Строительство крематория под Самарой вылилось в скандал. На сходе жителей, чиновников и представителей инвесторов градус народного волнения зашкаливал. Люди говорят, что не хотят, чтобы рядом с их домами и детскими учреждениями сжигали трупы людей. Но застройщики заверяют, что крематорий не принесет неудобств. К тому же благодаря ему удастся остановить увеличение и без того огромного кладбища.

Идея создания крематория на территории города Куйбышева возникла еще в 80-х годах прошлого века. Тогда возвести его собирались в рамках правительственной программы, которая предусматривала строительство подобных комплексов в 11 городах СССР. Однако реализовать задуманное властям так и не удалось. Крематорий построили только в Екатеринбурге . В 1990-х в Самаре вновь вернулись к обсуждению данной темы. Под крематорий даже отвели место в районе кладбища «Рубежное». Но в 2002 году финансирование работ прекратили и строительство заморозили.

Сейчас территория кладбища составляет 92 га Затем последовали долгие годы обсуждений, пересудов по поводу выбора площадки. В результате место под строительство крематория выбрали всё на том же кладбище «Рубежное», но уже в той части, что относится к Волжскому району.

Эскиз крематория уже готов

Такие печи будут использовать в учреждении

Но исполнение долгожданного проекта оказалось под угрозой из-за реакции местных жителей. Они приступили к сбору подписей под петицией против строительства и поставили перед чиновниками вопрос о законности предоставления разрешения инвесторам.

Чтобы разобраться в ситуации, в Самаре организовали сход жителей Куйбышевского района столицы региона и Волжского района, мэра Самары Елены Лапушкиной , местных чиновников, сотрудников Минстроя , депутатов губернской думы и застройщиков. Начался он с посещения площадки строительства. Здесь градус народного волнения достиг пика.

Застройщик показал чиновникам место строительства

Пока оно выглядит так — Не надо превращать эту территорию в «Освенцим». Там же трупы людей будут жечь. Как мы это детям объясним? В Европе по кладбищу идешь, как по парку. А у нас кругом свалки, помойки. И еще крематорий в придачу построят!, — выразил недовольство местный житель.

Глава города выслушала позицию жителей

На это высказывание ответил мужчина, представившийся инженером.

— Там будут две камеры сгорания. Печи ставит чешская фирма. У нее двухконтурные печи. Сначала происходит сжигание тела, а потом газ дожигает. На выходе получается чистый воздух. Европейская директива разрешает использование таких крематориев. Это не те крематории, которые строили в 30–40-х годах, — сказал мужчина.

По всему поселку развешаны такие плакаты

Некоторых проект не устраивает из-за религиозных убеждений

Детальное обсуждение проекта продолжилось в зале школы № 51. Правда, небольшая площадь помещения не позволила вместить всех желающих.

Депутат губдумы Александр Живайкин пытается объяснить жителям ситуацию

На собрание пришли десятки жителей

В итоге стороны пришли к компромиссу. Собранию дали старт. После приветственного слова Елены Лапушкиной слово взяли жители.

Некоторые жители эмоционально высказывали свою позицию

В президиуме — депутаты Александр Живайкин и Вера Попова , а также мэр Самары Елена Лапушкина

Инара Замбор

— Наш район окружен заливными лугами, озерами и лесным массивом, в котором есть база отдыха, детские лагеря и профилактории. Но эту живописную картину омрачает факт строительства крематория и неблагоприятное соседство с постоянно разрастающимся кладбищем и горящими свалками. Мы ежедневно наблюдаем до 10 похоронных кортежей в день. А с постройкой крематория это будет в два, а то и в три раза больше. Место для строительства выбрано без запроса жителей нашего микрорайона. Мы, жители, за кремацию. Но мы категорически против строительства крематория рядом с нашим домом, — высказалась местная жительница Инара Замбор.

После множества вопросов о том, кто принимал решение, слово взял заместитель министра строительства Самарской области Эдуард Гафиятуллин.

Заместитель министра рассказал о выдаче разрешения на строительство

— В декабре к нам пришло заявление от ООО «Астерс». Был приложен пакет документов. Сотрудники Минстроя их рассмотрели и признали соответствующими требованиям градостроительного кодекса. Министерство выдало разрешение на строительство крематория. Оснований для отказа нет, — рассказал Эдуард Гафиятуллин.

На встрече присутствовали сотрудники прокуратуры и полиции

А представитель застройщика крематория сообщил, почему именно этот участок был выбран для строительства.

Андрей Зикеев

— Огромная проблема поселка заключается в том, что оно зарастает кладбищами. Первоначальное назначение крематория — снизить расширение кладбищенской зоны вокруг городов. На сегодня кремация является самым экологически чистым процессом, — объяснил представитель похоронного дела ООО «Астерс» Андрей Зикеев.

Будущий крематорий планируют сделать автоматизированным. Чешское оборудование позволит проводить до 24 кремаций в сутки.

Но слова чиновников и представителей застройщика граждан не успокоили.

— К сожалению, в этот зал сейчас не все смогли попасть, чтобы вы поняли настроение людей, которое здесь царит. Это боль для каждого из нас и наших семей. С учетом розы ветров и западного ветра мы будем днем и ночью вдыхать это всё, — пожаловался местный житель Игорь Казаков.

Граждане предложили властям перенести строительство крематория на кладбище «Самарское», которое организовали несколько лет назад в селе Парфеновка Кинельского района. По их словам, рядом с ним нет жилых домов. Но прислушаются ли власти к этому призыву? Пока известно лишь то, что застройщик разрабатывает проект крематория.