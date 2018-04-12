Как правильно подключить коаксиальный кабель к телевизору, ресиверу или видеоплееру

Что нужно для подключения коаксиального кабеля

Сначала выясните, какой коаксиальный кабель вы используете. Обычно это указано на изоляции. Стандартные размеры — это RG-6 и RG-59.

Затем следует посмотреть, какой разъем используется на вашем устройстве. Обычными являются так называемые F-коннекторы, но есть также N-коннекторы. Убедитесь, что вы выбрали правильный размер при покупке. Существуют также винтовые заглушки и обжимные пробки. Болтовые заглушки легче закрепить, в то время как обжимные пробки часто обеспечивают лучшее качество сигнала.

Как подключить коаксиальный кабель с помощью винтовой заглушки Сначала снимите изоляцию на концах коаксиального кабеля. Для этого подрежьте изолирующий слой примерно на 1,5 см до конца, а затем снимите изоляцию с кабеля. Производите все действия аккуратно, чтобы не повредить волокна в кабеле. В качестве альтернативы вы можете использовать изоляционные клещи или другой инструмент для снятия изоляции. Теперь оттяните металлическую сетку. Убедитесь, что внешние волокна и провод посередине не касаются друг друга.

Теперь отрежьте пластиковую крышку сердечника кабеля. Производите все действия аккуратно, чтобы не повредить провод посередине.

Затем отрежьте тонкую экранирующую пленку и оттяните соединитель так, чтобы сердечник коаксиального кабеля выступал через разъем.

Теперь вам нужно только подключить винтовой штекер к кабелю. Обмотка врезается в оболочку кабеля и, таким образом, полтно удерживается там. Как соединить коаксиальный кабель с помощью обжимного разъема Сначала намотайте обжимное кольцо на конец коаксиального кабеля и отрежьте резиновую изоляцию кабеля примерно на 6 мм от края.

Отрежьте половину кабеля без изоляции так, чтобы остался только внутренний медный провод. Будьте осторожны, чтобы не повредить его, так как это может отрицательно повлиять на качество сигнала.

Теперь сдвиньте вилку над кабелем так, чтобы внутреннее медное волокно выступало из центра.

Вставьте разъем в конец кабеля так, чтобы обжимное кольцо соединяло изоляцию и разъем. Теперь зажмите обжимное кольцо с помощью обжимных плоскогубцев.

Отрежьте свободные провода, которые выступают между обжимным кольцом и разъемом. Читайте также: Что такое HDMI? Сравниваем типы кабелей

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