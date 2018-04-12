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Красноярский край готов поставить до 200 тыс. тонн зерна в Монголию в случае засухи
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Красноярский край готов поставить до 200 тыс. тонн зерна в Монголию в случае засухи 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Предприятия Красноярского края смогут поставить необходимые объемы зерна Монголии в случае засухи там. Соответствующее соглашение подписано между красноярским хлебоприемным предприятием и монгольским мукомольным комбинатом на Красноярском экономическом форуме.
Подписи под меморандумом об основных направлениях сотрудничества поставили руководитель ПАО «Ачинская хлебная база №17» (хлебоприемное предприятие, Красноярский край) Александр Левицкий и гендиректор мукомольного комбината «Эрдэнэт Фудс» (Монголия) Алтанхуяг Шукерт. Документ касается внедрения научно-технологических проектов в области производства сельскохозяйственных зерновых культур, совместной разработки технологии по производству кормовых культур для крупного рогатого скота.
"Красноярский край является ведущим зерновым регионом в Сибирском федеральном округе. Это позволит иметь гарантированные рынки, это позволит иметь хорошие цены на зерновые продукты, даст гарантированный сбыт и надежду нашим сельхозпроизводителям, что они спокойно могут сеять больший перечень культур, пшеницу, рожь, рапс. И это будет сбываться нашим соседям — Монгольской Республике по достойным ценам", — сказал Левицкий.
Как позднее Левицкий уточнил ТАСС, соглашением также предусмотрено, что в случае засухи в Монголии, территория которой является зоной рискованного земледелия, и дефицита зерна в стране, предприятия Красноярского края смогут поставить до 200 тыс. тонн зерна. Хлебоприемное предприятие будет мониторить ситуацию с зерном в Монголии.
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