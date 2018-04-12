Фискалы рассказали, как заполнить декларацию по НДС за 1 квартал

Законы № 351-ФЗ и № 316-ФЗ привнесли в НК РФ ряд корректив, касающихся освобождения от уплаты НДС. Так, с января текущего годы налог не нужно переводить в бюджет со следующих сделок:

безвозмездная передача АО, которое создано для создания ОЭЗ, имущества региональным властям и муниципалитетам (пп. 16 п. 2 ст. 146 НК РФ); реализация матценностей, выпускаемых из госрезерва в связи с их освежением, заменой (пп. 34 п. 2 ст. 149 НК РФ).

Операции, необлагаемые НДС, вносятся в раздел 7 декларации под соответствующими кодами. Однако на сегодняшний момент коды для указанных операций не приняты. Поэтому до внесения изменения в порядок заполнения НДС-отчетности налоговики рекомендуют заполнять декларацию в отношении указанных операций следующим образом:

1010828 пп. 16 п. 2 ст. 146 НК РФ; 1011201 пп. 34 п. 2 ст. 149 НК РФ.

При этом ведомство отметило, что если налогоплательщик внесет в форму иные коды, санкций в отношении него не последует.

Заполнить НДС— декларацию за 1 квартал поможет наша статья.

ПИСЬМО ФНС РФ от 09.04.2018 № СД-4-3/6748@

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