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Беларусь и Ярославская область будут развивать совместные производства
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Беларусь и Ярославская область будут развивать совместные производства 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
— Ваш регион во многом схож с Беларусью по структуре экономики. Он всегда был нашим важным торговым партнером. Белорусские предприятия машиностроения развивают деловые контакты с производителями ярославских двигателей. У нас созданы технологические цепочки в станкостроении, нефтехимии, других отраслях, — рассказал на встрече с делегацией Ярославской области, прибывшей с официальным визитом в Минск, президент Беларуси Александр Лукашенко — Производственная кооперация наших предприятий носит взаимовыгодный характер. Мы рассчитываем на вашу дальнейшую поддержку совместных производств и подключение их к российским региональным программам.
В частности, Беларусь готова поделиться опытом перевода пассажирского автопарка на газомоторное топливо, а также создавать совместные производства грузовой, дорожной, пассажирской, коммунальной, строительной техники или поставлять такую технику в регион. По словам Александра Лукашенко, Беларусь также готова более плотно подключиться к программе развития сельского хозяйства в Ярославской области, поскольку белорусские разработки в животноводстве, растениеводстве и переработке «заслуживают внимания». Кроме того, белорусские партнеры готовы увеличить в регион поставки продовольствия.
Со своей стороны, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил надежду, что налаженное между Беларусью и Ярославской областью взаимодействие станет еще более продуктивным.
— Товарооборот Ярославской области с Республикой Беларусь в прошлом году вырос почти в полтора раза — на 46 процентов, — привел данные статистики Дмитрий Миронов. — Но мы считаем, что связи в экономике могут быть еще более тесными. Экономический потенциал нашего региона постоянно растет. Ярославские предприятия готовы участвовать в модернизации энергетических систем Беларуси, сотрудничать в сферах машино— и дизелестроения, поставлять дизельное энергетическое оборудование, дорожные машины, кабель, краски, оборудование для систем безопасности.
Ярославский губернатор уверен, что хорошие перспективы есть также у совместных проектов по развитию фармацевтики и практической медицины, поскольку в регионе создан уникальный фармацевтический кластер, способный обеспечить поставку в Беларусь целого ряда современных препаратов. Заинтересованы стороны и в сотрудничестве при создании установок для офтальмохирургии.
Также Ярославская область, по информации облправительства, готова продолжить закупку тракторов, посевных комплексов, кормозаготовительной техники производства заводов «Гомсельмаш» и «Лидсельмаш». Перспективное направление взаимодействия — поставки в регион оборудования для льнозаводов и посевного материала.
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