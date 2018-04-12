Беларусь и Ярославская область будут развивать совместные производства

— Ваш регион во многом схож с Беларусью по структуре экономики. Он всегда был нашим важным торговым партнером. Белорусские предприятия машиностроения развивают деловые контакты с производителями ярославских двигателей. У нас созданы технологические цепочки в станкостроении, нефтехимии, других отраслях, — рассказал на встрече с делегацией Ярославской области , прибывшей с официальным визитом в Минск , президент Беларуси Александр Лукашенко — Производственная кооперация наших предприятий носит взаимовыгодный характер. Мы рассчитываем на вашу дальнейшую поддержку совместных производств и подключение их к российским региональным программам.

В частности, Беларусь готова поделиться опытом перевода пассажирского автопарка на газомоторное топливо, а также создавать совместные производства грузовой, дорожной, пассажирской, коммунальной, строительной техники или поставлять такую технику в регион. По словам Александра Лукашенко, Беларусь также готова более плотно подключиться к программе развития сельского хозяйства в Ярославской области, поскольку белорусские разработки в животноводстве, растениеводстве и переработке «заслуживают внимания». Кроме того, белорусские партнеры готовы увеличить в регион поставки продовольствия.

Со своей стороны, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил надежду, что налаженное между Беларусью и Ярославской областью взаимодействие станет еще более продуктивным.

— Товарооборот Ярославской области с Республикой Беларусь в прошлом году вырос почти в полтора раза — на 46 процентов, — привел данные статистики Дмитрий Миронов. — Но мы считаем, что связи в экономике могут быть еще более тесными. Экономический потенциал нашего региона постоянно растет. Ярославские предприятия готовы участвовать в модернизации энергетических систем Беларуси, сотрудничать в сферах машино— и дизелестроения, поставлять дизельное энергетическое оборудование, дорожные машины, кабель, краски, оборудование для систем безопасности.

Ярославский губернатор уверен, что хорошие перспективы есть также у совместных проектов по развитию фармацевтики и практической медицины, поскольку в регионе создан уникальный фармацевтический кластер, способный обеспечить поставку в Беларусь целого ряда современных препаратов. Заинтересованы стороны и в сотрудничестве при создании установок для офтальмохирургии.

Также Ярославская область, по информации облправительства, готова продолжить закупку тракторов, посевных комплексов, кормозаготовительной техники производства заводов «Гомсельмаш» и «Лидсельмаш». Перспективное направление взаимодействия — поставки в регион оборудования для льнозаводов и посевного материала.