Мособлдума поддержала приватизацию «Мострансавто» в 2018 году

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Московская областная дума включила в перечень подлежащих в 2018 году приватизации предприятий Подмосковья крупнейшего автоперевозчика региона «Мострансавто». Соответствующие поправки региональный парламент принял в четверг, передает корреспондент ТАСС.

"Перечень государственных унитарных предприятий Московской области, подлежащих приватизации в 2018-2020 годах, дополнить: ГУП пассажирского автомобильного транспорта Московской области «Мострансавто». Приватизация предприятия запланирована на 2018 год", — сказал министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев , представляя проект закона перед депутатами.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, преобразование «Мострансавто» в акционерное общество обеспечит большую прозрачность деятельности компании и позволит привлечь дополнительные инвестиции для ее развития. После приватизации 100% акций перейдут в собственность Московской области. Возможность приватизации «Мострансавто» обсуждалась с 2012 года.