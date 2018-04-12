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Мособлдума поддержала приватизацию «Мострансавто» в 2018 году
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Мособлдума поддержала приватизацию «Мострансавто» в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Московская областная дума включила в перечень подлежащих в 2018 году приватизации предприятий Подмосковья крупнейшего автоперевозчика региона «Мострансавто». Соответствующие поправки региональный парламент принял в четверг, передает корреспондент ТАСС.
"Перечень государственных унитарных предприятий Московской области, подлежащих приватизации в 2018-2020 годах, дополнить: ГУП пассажирского автомобильного транспорта Московской области «Мострансавто». Приватизация предприятия запланирована на 2018 год", — сказал министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев, представляя проект закона перед депутатами.
Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, преобразование «Мострансавто» в акционерное общество обеспечит большую прозрачность деятельности компании и позволит привлечь дополнительные инвестиции для ее развития. После приватизации 100% акций перейдут в собственность Московской области. Возможность приватизации «Мострансавто» обсуждалась с 2012 года.
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