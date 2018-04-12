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В Роскосмосе хотят привлечь частных инвесторов к МКС
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В Роскосмосе хотят привлечь частных инвесторов к МКС 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Роскосмос планирует привлечь частных инвесторов к программе МКС, чтобы окупить расходы на станцию, заявил в четверг в эфире телеканала «Россия-24» гендиректор компании Игорь Комаров.
"Мы заинтересованы, чтобы приходили частные компании (на МКС — ред). Может быть, они некоторые функции по эксплуатации, может быть некоторые функции по туризму, проведению научных экспериментов могут взять на себя. Мы также думаем над тем, чтобы привлечь частных инвесторов, окупить эти расходы, повысить эффективность проводимых экспериментов ", — сказал Комаров.
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