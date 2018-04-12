В Роскосмосе хотят привлечь частных инвесторов к МКС

"Мы заинтересованы, чтобы приходили частные компании (на МКС — ред). Может быть, они некоторые функции по эксплуатации, может быть некоторые функции по туризму, проведению научных экспериментов могут взять на себя. Мы также думаем над тем, чтобы привлечь частных инвесторов, окупить эти расходы, повысить эффективность проводимых экспериментов ", — сказал Комаров.