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Как в 90-е: ярославца избили за сотовый телефон
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Как в 90-е: ярославца избили за сотовый телефон 

76.ru 54 минуты назад
Фото: 76.ru
«Телефон есть? А если найду?» — эта фраза давно разошлась юмором в стиле 90-х по социальным сетям. Никто не воспримет сегодня её всерьёз. Вот только в самом центре Рыбинска местный житель попался на глаза двум парням, которые совсем не шутили.
20-летний юноша возвращался домой с ночной смены, когда к нему подошли двое пьяных парней. После пары фраз они накинулись на него с кулаками, избили и забрали рюкзак с сотовым телефоном, банковскими картами и другими личными вещами.
— Сообщение в полицию поступило из больницы, куда потерпевший пришёл сам, — рассказали в региональном управлении Росгвардии. — Молодого человека госпитализировали с телесными повреждениями.
А сотрудники Росгвардии кинулись в погоню и задержали 21 и 23-летнего жителей Рыбинска, в отношении которых сейчас возбудили уголовное дело за грабёж.
В Ярославле сейчас скрывается опасный преступник, сбежавший из колонии. В управлении службы исполнения наказаний предупредили: он может грабить прохожих.
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