«Стыдно и за русских, и за наших фанатов». Британские журналисты — о Марселе и ЧМ-2018

В последние годы российским командам в еврокубках часто выпадают соперники из Великобритании . При этом поддерживать свой клуб в России английские болельщики то ли боятся, то ли не хотят ехать. Вот и на ответный матч ЦСКА — «Арсенал» прилетела всего сотня фанатов гостей. Для сравнения, в Лондоне армейцев поддерживали 500 болельщиков.

Зато иностранных журналистов в пресс-центрах российских стадионов перед ЧМ-2018 становится все больше. С коллегами из британских изданий мы поговорили о главном: о визах, российских болельщиках и бойкоте чемпионата мира.

О сложностях с визой

«Я был в России несколько раз, — рассказал журналист Daily Mirror Джон Кросс. — Матч с ЦСКА — моя четвертая поездка в вашу страну за последний год. Российскую визу получить и правда сложно. Тяжело справиться со всей бумажной волокитой, но у меня не было негативного опыта. Думаю, россиянам даже сложнее получить английскую визу».

«Как журналист, я получал специальную визу через компанию в Лондоне, — пояснил Чарли Уайетт из The Sun. — Весь процесс занимает около двух недель и стоит приличных денег, но в российском посольстве все делают очень быстро. Честно говоря, российскую визу получить даже проще, чем американскую».

О трудностях в России

Получить визу — полдела. Разгуливающие по улицам медведи, угроза отравления, фанаты-головорезы — о чем только не предупреждают английских фанатов, решивших посетить Россию. Но все журналисты как один уверяют, что в нашей стране у них никаких проблем не было.

«Я был в России несколько раз, — подтвердил Уайетт. — Последний — в сентябре на матчах « Манчестер Юнайтед » и «Ливерпуля». Был в Санкт-Петербурге на жеребьевке в 2015 году. За это время у меня не было никаких проблем, — рассказал журналист и шутливо добавил: Только пробки».

«Я не говорю по-русски — это главная проблема, — рассмеялся представитель Press Association Марк Мэнн-Брайанс. — Нас тепло встретили, отель хороший, с транспортом тоже все просто. Никаких трудностей!»

О фанатах

Судя по заголовкам английских медиа, главной проблемой нашего футбола были и остаются фанаты. После Евро-2016 новости о русских ультрас при любом удобном случае занимают первые полосы газет.

«Конечно, о вас много говорят после чемпионата Европы, — пояснил Кросс. — Но лично я ни с чем таким не сталкивался. Могу только сказать, что ваши болельщики очень страстные!»

«Я видел тех фанатов, что приезжали на прошлой неделе в Англию. Они очень страстно поддерживали свою команду, — согласился Мэнн-Брайанс. — Они разделись по торс, несмотря на холод! С нетерпением хочу увидеть их на чемпионате мира».

Некоторые зарубежные коллеги оказались более критичными к поведению российских болельщиков. В частности, вспоминали беспорядки в Марселе

«Ваши фанаты попадают в неприятности так же, как и наши, — объяснил Уайетт. — Мы не можем критиковать россиян и говорить, что англичане ведут себя хорошо. Это не так. Думаю, такого насилия со стороны российских фанатов, как во Франции , еще никто и нигде не видел. Но и англичане должны вести себя лучше. Стыдно за фанатов и за то, что такое вообще происходит. В течение трех крупных турниров, до Марселя, не было ни одного подобного инцидента с участием британцев. Сомневаюсь, что будут какие-то проблемы на чемпионате мира».

О бойкоте чемпионата мира

Другая громкая тема последних месяцев — это бойкот чемпионата мира в России. Согласно иностранным СМИ, Великобритания призывает не только своих чиновников, но и официальных лиц других стран бойкотировать турнир.

«Об этом сейчас действительно говорят, — признал Кросс. — Но это просто разговоры политиков и дипломатов. Сомневаюсь, что англичане останутся в стороне от футбола или что Федерация футбола Англии откажется от чемпионата мира в России».

«Это смехотворно! — согласился Уайетт. — Никто в здравом уме не воспринимает эти разговоры всерьез. Не в футболе. Проблема появилась, потому что один-два члена Парламента предложили эту затею, но никто ее не рассматривает».

«Сомневаюсь, что это произойдет, — поддержал Мэнн-Брайанс. — Разговоры о бойкоте окружены множеством проблем. С футбольной точки зрения — сомневаюсь, что есть какая-либо вероятность бойкота. Этот чемпионат слишком важен для Англии».

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