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Индия соберет базу данных ДНК своих граждан на блокчейне
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Индия соберет базу данных ДНК своих граждан на блокчейне 

Hi-News.ru 2 часа назад
Фото: Hi-News.ru
В прошлом месяце правительство Андхра-Прадеша объявило о партнерстве с немецкой компанией, занимающейся геномикой и точной медициной, Shivom. С ее помощью, как, например, это делают в Дубае и Эстонии, надеются создать базу данных, которая поможет улучшить медицинские услуги и позволит выявлять заболевания на ранних этапах развития. Почему это важно для Южной Азии? Потому что местные сообщества, как правило, недопредставлены в базе данных ДНК, а риск заболеваний часто связан с предками. Нехватка информации о южно-азиатском населении может сыграть плохую роль в определении риска раковых заболеваний у человека даже на другом конце света.
Анонс будущей базы данных появился как раз в то время, когда активно разрабатывается массивная и общенациональная база биометрических данных Индии. Созданная в конце десятилетия программа «Аадхаар» надеется использовать биометрические данные так же, как в России используют данные о социальном страховании, помогая правительству наблюдать за сельским и бедным населением, которое ускользает от внимания правительства, и обеспечивать лучшее предоставление услуг и субсидий. До сих пор удалось зарегистрировать более миллиарда индийцев, но опасения по поводу безопасности их данных и способах их неправомерного использования активно раздуваются. Сообщалось даже, что биометрические данные можно купить в чате WhatsApp. Другие обеспокоены тем, что база данных используется для наблюдения за всеми аспектами жизни индийцев.
При правительстве Андхра-Прадеша создание базы данных ДНК началось в 2016 году как способ отслеживания преступников. Многие страны хранят базы данных арестованных людей. В Китае, однако, попытки создать такую базу данных столкнулись с критикой нарушения конфиденциальности, усугубления положения уязвимых граждан и нечеткого использования.
В Индии присоединение к базе данных будет добровольным, а исследователям и правительствам позволят покупать или получать доступ к сырым геномическим данным, хранящимся в блокчейне в облаке. Возможно, с применением инновационного способа хранения данных в безопасности и на блокчейне, идея создания национальной базы данных ДНК найдет широкую поддержку и реализацию за пределами Индии.
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