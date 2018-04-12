Подросткам Ханты-Мансийска помогут найти подработку на лето

Молодёжный центр, в рамках реализации этого проекта, проводит во всех образовательных организациях акцию «Работа есть!». Школьникам от 14 до 18 лет предоставят возможность устроиться на работу.

Сотрудники центра выезжают на встречи с учениками в образовательные учреждения, на которых рассказывают о участии в Молодежных трудовых отрядах.

Ежегодно для подростков, желающих зарабатывать деньги в свободное от учёбы время, выделяются рабочие места. В прошлом году с трудоустройством помогли более 700 школьникам, — говорится на информационном портале органов местного самоуправления Ханты-Мансийска

Школьники на период летних каникул могут заняться благоустройством города и озеленением улиц Ханты-Мансийска. Желающие подработать в летний период уже могут подавать документы. Найти необходимую информацию по трудоустройству на работу и перечню необходимых документов можно на сайте www.молодежь-хм.рф