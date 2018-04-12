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Дачники Поморья поборются за региональные субсидии на ремонт дорог
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Дачники Поморья поборются за региональные субсидии на ремонт дорог 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Правительство Архангельской области выделит 16,8 миллиона рублей на ремонт автомобильных подъездов к дачным и садоводческим кооперативам региона. Принять участие в конкурсе на субсидию смогут все муниципальные образования Поморья.
Финансы будут распределены минимум между двумя такими объектами по результатам конкурса, который будет проведён в мае текущего года.
— Прежде всего, дорога, ведущая к дачному посёлку, которую могут отремонтировать за счёт областных средств, должна находиться в ведении муниципалитета — именно заявки от них принимаются для участия в конкурсе. Второе условие — обязательное софинансирование работ со стороны муниципального образования. Причём чем больший объём софинансирования готовы будут обеспечить местные власти, тем больше шансов на получение помощи из областного бюджета, — прокомментировал заместитель министра транспорта Архангельской области Денис Кулижников.
Критериями отбора также является величина дачного кооператива и число проживающих на его территории дачников, наличие утверждённого автобусного маршрута к такому СНТ и социально значимым объектам. Шансы получить материальную помощь для проведения дорожного ремонта увеличатся и при условии, что данная дорога ведёт сразу к нескольким СНТ.
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