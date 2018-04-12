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Глава региона и председатель совета директоров АК «Азимут» обсудили расширение маршрутной сети региональных авиаперевозок
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Глава региона и председатель совета директоров АК «Азимут» обсудили расширение маршрутной сети региональных авиаперевозок 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
АК «Азимут» с ноября прошлого года выполняет рейсы в Самару из Ростова-на-Дону (Ростовский аэропорт «Платов» — базовый для компании), в планах — расширение маршрутной сети.
Как пояснил Павел Удод, речь идет о таких востребованных в регионе направлениях, как Нижний Новгород, Калининград, города Сибири и юга России. Часть маршрутов будет включена в федеральную программу субсидирования региональных авиаперевозок.
"В своей работе мы будем учитывать приоритеты развития авиатранспортного комплекса Самарской области", — подчеркнул Павел Удод. Он добавил, что воздушный флот компании состоит из 7 судов Sukhoi Superjet 100, до конца апреля «Азимут» получит еще один самолет. К 2022 году перевозчик планирует увеличить парк до 16 судов.
Дмитрий Азаров заметил, что региональные власти заинтересованы в расширении сети региональных авиаперевозок и готовы оказать необходимую помощь авиакомпании.
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