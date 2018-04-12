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Новое кладбище в Горячем Ключе хотят сделать максимально удобным
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Новое кладбище в Горячем Ключе хотят сделать максимально удобным 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В ближайшее время начнется расчистка территории, которую выделили за железнодорожным вокзалом.
Согласно разработанной схеме планировки, будущее кладбище разделят на 4 квартала, а территорию будут подготавливать поэтапно.
Его обещают сделать максимально удобным: будет построена парковка, ограждение, туалеты, подведена вода и электричество. Также в проекте строительство небольшой часовни и благоустройство аллеи под ЛЭП, где захоронение невозможно.
Общая площадь участка 6 га. Только первый квартал будущего кладбища рассчитан на 2155 мест. Для сравнения площадь Ключевого кладбища 5,4 га, а первые захоронения там появились еще в 50-х годах прошлого века.
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