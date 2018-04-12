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Инвесторы могут отслеживать необходимую информацию об Алтайском крае в режиме онлайн
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Инвесторы могут отслеживать необходимую информацию об Алтайском крае в режиме онлайн 

ТАСС 2 часа назад
БАРНАУЛ, 12 апреля. /ТАСС/. Потенциальные инвесторы могут отслеживать предложения по развитию бизнеса и другую информацию по инвестиционной деятельности в Алтайском крае в режиме онлайн. Об этом сообщили ТАСС в среду в администрации области.
"Специалисты завершили работы по модернизации регионального инвестиционного интернет-ресурса. Теперь пользователям портала доступна подписка на новости, которая помогает оставаться в курсе последних инвестиционных событий, происходящих в Алтайском крае", — рассказали в администрации.
В частности, на портале создали единую форму обратной связи «online-заявка», адаптированную под различные цели заявлений инвестпроектов.
"Для пользователей мобильных устройств доступна обновленная версия инвестиционной карты, отображающая площадки для размещения бизнеса, инвестиционные проекты, предложения и объекты инфраструктуры. Для ее просмотра нет необходимости в установке плагинов и специальных программ", — отметили в администрации.
Инвестиционный портал Алтайского края — ресурс информирования инвесторов о возможностях и привлекательности региона. На нем размещается актуальная информация о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в области, институтах развития, инвестиционных площадках и проектах.
Как отметили в администрации региона, интерес потенциальных инвесторов к Алтайскому краю существенно вырос в середине марта текущего года, после того как правительство РФ наделило статусом территорий опережающего социально-экономического развития малые города области Новоалтайск и Заринск.
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