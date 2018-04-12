Публичного обсуждения генплана Барнаула не будет?

Мэр Барнаула своим волевым решением перенёс дискуссию по поводу проекта Генплана города на конец этого года. Но, говорят, публичного обсуждения вообще не будет. Как так?

Действительно, депутаты гордумы приняли решение о том, что очные общественные слушания могут быть заменены на заочные обсуждения. То есть горожанам теперь предлагается посещать экспозиции проектов и вносить свои коррективы в специальный журнал вместо того, чтобы встречаться лицом к лицу с разработчиками плана и чиновниками и задавать им вопросы напрямую. В процессе обсуждения законопроекта в гордуме единства мнений не было.

Например, руководитель фракции СР Оксана Молодых озвучила такое мнение, что «на практике горожане лишатся возможности прямого контакта с представителями власти при выработке столь важных решений, что увеличит пропасть между обществом и чиновниками».

И всё же 30 марта законопроект был принят гордумой в окончательном чтении. Как отметил председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Алексей Бобров , формат публичных слушаний объективно не позволяет выявить всех желающих высказаться, так как в городе просто нет вместительных помещений, где могли бы собраться горожане.

«Кроме того, далеко не всем было удобно собираться в рабочие дни… Таким образом, многие не могли донести свою позицию из-за невозможности отпроситься с работы», — считает чиновник.

Напомним, что общественные обсуждения проекта Генплана Барнаула в январе 2017 года так и не принесли результата. Тогда небольшой зал ДК посёлка Центральный не смог вместить всех желающих высказаться. Основным пунктом, вызвавшим недовольство, было размещение полигона ТБО в Центральном районе. Кстати, стратегический для развития города документ всё ещё вызывает много вопросов.