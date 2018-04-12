Закон об удалении из сети порочащей информации принят в третьем чтении

Об этом сообщает Агентство «Москва».

Документ внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов во главе с Василием Пискаревым . Согласно закону, из интернета будут удалять сведения, которые порочат честь, достоинство или деловую репутацию гражданина.

Если по истечению срока сведения не удалят из сети, судебные приставы вынесут постановление о взыскании исполнительского сбора и ограничении доступа к порочащим данным.

По мнению авторов инициативы, закон будет защищать права лиц, чьи интересы и честь опорочили ложной информацией.