Смерть Дина Рида: операция спецслужб ГДР или самоубийство

В СССР, странах Южной Америки, Восточной и Центральной Европы американский актер и певец Дин Рид пользовался огромной популярностью. Красавец-американец записывал популярные песни, играл в кино честных ковбоев, а главное, выступал с речами, в которых рассказывал жителям соцлагеря об истинном лице капитализма и циничной мировой политике США

Летом 1986 года Дин Рид был найден мертвым в восточной части Берлина на дне Цойтенского озера. Основная версия следствия — несчастный случай, однако, обстоятельства гибели и многие детали вызывают вопросы и ставят под сомнения выводы властей.

Несчастный случай или самоубийство

По официальной версии Дин Рид после очередной ссоры с женой вышел из дома. Сев за руль, он мчался на большой скорости, не справился с управлением авто и врезался в дерево на берегу озера. От удара он вылетел из окна, и, потеряв сознание, упал в воду, где утонул. Тело обнаружили спустя четыре дня после трагедии.

Позже возникла версия о самоубийстве актера. Рид принял большую дозу снотворного, после чего прыгнул в воду и утонул. Причин самоубийства несколько — разочарованность в социализме или депрессия, вызванная выходом документального фильма «Американский бунтарь». Дин Рид мечтал о популярности в США и наделялся, что эта лента станет началом его карьеры на родине, но все произошло точно наоборот. [С-BLOCK]

Создатели фильма выставили актера предателем демократичных ценностей, слова из его интервью вырезались из контекста, а масла в огонь подлили вставленные сцены, где Дин Рид обнимается с Ясером Арафатом и стоит в Ливане с автоматом Калашникова. Образ, созданный киноделами, вызвал у американцев негативную реакцию, которые предложили гнать Рида «к его любимым коммунистам». Ни о каком возвращении домой после такого провала не могло быть и речи, Дин не выдержав разочарования, убил себя.

Странности в деле о самоубийстве Дина Рида

Версия о самоубийстве звучит правдоподобно, однако полностью принять ее не дают некоторые детали. Почему четыре дня никто не обратил внимания на поврежденную машину актера, которая стояла на берегу озера, вокруг которого любили прогуливаться берлинцы. В момент смерти Рид был одет в теплую куртку, хотя смерть произошла в июне, а его тело в момент обнаружения было придавлено камнями.

Матери актера Анне Рут, которая приехала из США долго не показывали труп, ссылаясь на то, что его лицо объедено рыбами. Однако когда его все-таки предъявили, оказалось, что оно не похоже на тело, которое провело под водой четыре дня. Власти не дожидаясь конца следствия, кремировали Дина Рида, что вызвало вопрос: «а не стараются ли они замести следы?» Вопросы были и у дочери Рида Рамоны, которая даже подала в суд на ГДР по делу о фальсификации данных о смерти ее отца.

Дело заглохло после объединения Германии . В протоколе вскрытия тела указано, что смерть наступила 12 июня 1986 года, а обнаружили его 17 июня. В воде Дин Рид пробыл 5 ночей, однако в заключении записано, что легкие относительно легкие с небольшой потеряй эластичности ткани. Это совпадает со сведеньями матери, о том, что он не был похож на утопленника. Патологоанатомы не обнаружили в желудке певца следов алкоголя, снотворного или другого лекарственного препарата.

Дин Рид и спецслужбы

На основе всех нестыковок возникает еще одна версия. Американского актера и певца убили агенты тайной полиции Штази, после чего был инсценирован несчастный случай. Министерство государственной безопасности ГДР, сокращенно Штази, было одной из лучших и влиятельных спецслужб мира. На каждого жителя Восточной Германии имелось собственное досье, и такая персона, как Дин Рид, не могла не оказаться под «опекой» агентов службы.

То, что среди оставленных Штази 160 километров стеллажей с личными делами граждан ГДР нет папки Дина Рида, доказывает, что после его разработки все документы были изъяты. В том, что певца убили спецслужбы, уверен его друг и личный переводчик Олег Смирнов , который утверждает, что после прибытия на место трагедии супруге Дина Рида Патриции отдали совершенно сухой, не побывавший в воде бумажник мужа. [С-BLOCK]

Еще одна немаловажная деталь — это приваленное камнями тело, которая исключает вероятность несчастного случая. Сторонница версия убийства эстонская актриса Эва Киви, с которой у Рида был многолетний роман говорила, что певцу очень нравился СССР, но купить квартиру в Москве ему не разрешили. Образ американского социалиста был нужен на Западе и его поселили в ГДР. В одной из бесед Рид сказал Эве, что он ненавидит эту страну и живущих в ней людей.

Те, кто считают, что певца-бунтаря убили спецслужбы, уверены, что Дин Рид выполнил свою задачу по пропаганде, он много знал и должен был быть в тени. Из творческой личности его сделали символом противостояния Востока и Запада, однако американец решил вернуться в США, а спецслужбы не могли этого допустить. Решительность и возможность провести устранение такой личности, как Дин Рид, имели только агенты Штази.