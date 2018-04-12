Очередная встреча главы управы района Новогиреево с населением пройдет 18 апреля

Плановая апрельская встреча главы управы Александра Хрулёва с жителями состоится в управе района по адресу: Зелёный проспект, 20, в 19.00 часов.

Главными темами на предстоящей встреча станет подготовка к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период и праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдет в нашем районе. На встречу приглашаются все желающие жители района Новогиреево.

На встрече будут присутствовать должностные лица управы района и различных районный учреждений и организаций. Жители, по традиции, смогут задать на встрече интересующие их вопросы.