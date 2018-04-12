Ставропольцев ждут заморозки 14-16 апреля

Весенние заморозки ожидаются на территории края, сообщили STAV.AIF.RU в Ставропольском Гидрометцентре.

На территорию края поступает холодный воздух с Арктики, поэтому с 14 по 16 апреля синоптики прогнозируют заморозки с температурой до -1°.

Специалисты предупреждают, что холода могут навредить цветущим косточковым культурам. Чтобы защитить деревья и будущий урожай, эксперты советуют:

сделать завезу из дыма, чтобы сохранить в тепле землю и прилегающие воздушные слои;укрыть деревья брезентом или агротканью;ночью распылить немного воды на ветви и бутоны.

Днём в крае ожидаются температуры +10°…+15°.