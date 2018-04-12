Почему власти не могут запретить рубки леса у Телецкого озера на Алтае 

По законодательству, лес, растущий на землях сельхозназначения, лесом не считается. Это вроде как сорняк, мешающий арендатору пользоваться участком. Под таким предлогом массовые рубки в «сельских» лесах Турочакского и Чойского районов Республики Алтай велись уже семь лет, но когда осенью прошлого года их объем резко вырос, у местных жителей лопнуло терпение. Глава региона Александр Бердников на экстренном совещании в ноябре поддерживал селян, хотя подчеркнул, что власти не могут волевым решением запретить собственникам земель рубку. Решение спорного вопроса перенесли в суд.
Эксперты «РГ» поясняют, что под топор идут бывшие колхозные и совхозные леса. После распада СССР ушлые люди приватизировали эти участки, хотя их должны были передать в государственный лесной фонд. Но этого не случилось — либо из-за халатности и разгильдяйства, либо по злому умыслу. Теперь прокуратура пытается оспорить законность сделок по купле-продаже девятнадцати участков и перевести эти земли из категории земель сельхозназначения в земли лесного фонда. На днях на пресс-конференции прокурор Республики Алтай Николай Мылицын сообщил: «Нам удалось добиться принятия обеспечительных мер на время судебных слушаний, благодаря чему вырубка леса прекращена».
Ситуация с лесами вокруг Телецкого озера носит далеко не региональный характер. Конфликты вокруг «сельских» лесов типичны для многих территорий России. Неслучайно еще 1 сентября 2013 года президентом РФ было дано поручение федеральному правительству — обеспечить внесение в российское законодательство изменений, предусматривающих установление особенностей использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях сельхозназначения и иных землях, не относящихся к землям лесного фонда.
— Президентское поручение остается невыполненным. А это порождает множество разнообразных схем по освоению и вырубке таких лесов самыми варварскими способами. В последние годы ситуация не только не улучшилась, но даже ухудшилась. Экологи давно внесли в Федеральное агентство по лесному хозяйству и депутатам профильных комитетов Госдумы предложения, позволяющие избежать конфликтных ситуаций. Там, где земли сельхозназначения с лесом еще не приватизированы, их следует срочно переводить в государственный лесной фонд. Кроме того, в законодательстве нужно установить понятие «леса на землях сельхозназначения» с четким определением. Режим использования такого участка определяет законодатель. Необходимо четко прописать, что такие земли можно использовать только по целевому назначению — как участок, проходящий по категории защитных лесов. «Сельские» леса очень важны с экологической точки зрения, — убежден руководитель группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса регионального отделения ОНФ в Алтайском крае Алексей Грибков.
Прямая речь
Александр Бердников, глава Республики Алтай:
— Вопрос находится, прежде всего, в компетенции судебных органов. Но мы ни в коем случае не уходим от этой острейшей проблемы. По моему поручению прокуратура и министерство природных ресурсов республики уже обращались в суд, где просили признать передачу земель с лесными насаждениями — бывших земель сельхозназначения — частной фирме незаконной. Суд не принял нашу сторону, а решение не обсуждается, хотя лично я могу быть с этим не согласен.