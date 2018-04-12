Рубль осторожно отыгрывает потери предыдущих дней, — Денис Давыдов, аналитик Nordea Bank

Напомним, что накануне после первого достаточно воинственного твитта Д. Трампа давление на рубль возросло. Российская валюта преодолевала отметку 65 в паре с долларом, и дальнейшие перспективы выглядели весьма не радужно.

Однако последовавшее за этим второе сообщение Трампа позволило рынкам «выдохнуть» и вернуться к более спокойному режиму торгов. Президент США отметил, что для плохих отношений США и РФ нет оснований, и необходимо «работать вместе».

Одновременно с этим у рыночных игроков накануне появилось больше определенности в части рисков распространения санкций на российский госдолг. Глава Минфина США прокомментировал этот вопрос, сообщив, что по-прежнему придерживается мнения о том, что санкции в отношении РФ не должны быть направлены против госдолга. При этом отсутствие ответа на вопрос г-ном Мнучиным о возможном расширении санкции продолжает препятствовать более заметному снижению российской страновой премии.

Кроме факторов, отмеченных выше, на стороне рубля остаются высокие цены на нефть и общий умеренно-позитивный настрой на глобальных площадках в отношении рисковых активов. В краткосрочном периоде динамика российской валюты продолжит определяться новостными потоками, связанными с геополитикой. Краткосрочными ориентирами по паре USDRUB выступят отметки $61-63.