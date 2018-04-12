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Белгородская область станет первым регионом РФ со 100%-ым покрытием интернета
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Белгородская область станет первым регионом РФ со 100%-ым покрытием интернета 

ТАСС 2 часа назад
ИВАНОВО, 12 апреля. /ТАСС/. Белгородская область станет первым регионом России, в котором все населенные пункты подключены к высокоскоростному интернету. Об этом в четверг журналистам сообщил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Центр» «Ростелекома» Александр Абрамков.
"Белгородская область будет первой областью, где жители всех населенных пунктов будут иметь доступ выхода в интернет по широкополосным каналам (высокоскоростным — прим. ТАСС). У нас оставались там некоторые малые пункты, которые не охвачены сетями, там проводим пилотный проекты, ставим Wi-Fi передатчики. То есть это первая область в России, которая 100% обеспечит покрытие интернетом все населенные пункты", — сказал Абрамков.
Он добавил, что оснащение малых поселков интернетом в Белгородской области планируется закончить в этом году.
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