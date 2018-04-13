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Защита Telegram попросила суд отложить рассмотрение иска о блокировке
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Защита Telegram попросила суд отложить рассмотрение иска о блокировке 

Rambler News Service 42 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Telegram направил ходатайство в Таганский районный суд Москвы с просьбой об отложении судебного разбирательства, сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной организации «Агора», адвокаты которой представляют интересы мессенджера в суде, Павел Чиков. Ходатайство было направлено вечером 12 апреля факсом, уточнил он.
«Просим суд обеспечить фактическое исполнение требований процессуального кодекса и обеспечить реализацию всех процессуальных прав, предоставленных в данном случае законом компании Telegram как ответчику. Отложить судебное заседание на разумный срок и устранить все вышеуказанные процессуальные нарушения», — написал Чиков.
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