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Суд оказался отложить рассмотрение иска о блокировке Telegram
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Суд оказался отложить рассмотрение иска о блокировке Telegram 

BFM.RU 45 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Таганский суд Москвы отказался отложить рассмотрение иска Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщает корреспондент Business FM.
Таким образом, суд отклонил ходатайство представителя компании Дмитрия Динзе, который направил его накануне в с суд в письменном виде. Он указал, что узнал из СМИ о предстоящем заседании, компания не была уведомлена о нем надлежащим образом, ее представители не получили иск, не ознакомились с материалами дела и не успели подготовиться к слушанию, собрав свои возражения и доказательства.
«Кроме того, нет никаких объективным причин рассматривать иск в такой экстренной, ускоренной процедуре, которая не предусмотрена процессуальным законодательством для таких случаев», — подчеркнул представитель Telegram.
Однако против переноса процесса выступили представители Роскомнадзора и ФСБ, которая была привлечена к участию в процессе. Они заявили, что представители заинтересованного лица (Telegram) были извещены о процессе надлежащим образом и имели время, чтобы подготовиться к нему. Судья Юлия Смолина с данными доводами согласилась.
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