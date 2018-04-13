Суд оказался отложить рассмотрение иска о блокировке Telegram

Таганский суд Москвы отказался отложить рассмотрение иска Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщает корреспондент Business FM.

Таким образом, суд отклонил ходатайство представителя компании Дмитрия Динзе , который направил его накануне в с суд в письменном виде. Он указал, что узнал из СМИ о предстоящем заседании, компания не была уведомлена о нем надлежащим образом, ее представители не получили иск, не ознакомились с материалами дела и не успели подготовиться к слушанию, собрав свои возражения и доказательства.

«Кроме того, нет никаких объективным причин рассматривать иск в такой экстренной, ускоренной процедуре, которая не предусмотрена процессуальным законодательством для таких случаев», — подчеркнул представитель Telegram.