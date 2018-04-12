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В Минэкономразвития рассказали о последствиях торговой войны США и КНР для России
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В Минэкономразвития рассказали о последствиях торговой войны США и КНР для России 

Говорит Москва 55 минут назад
«Этот маховик, если он будет раскручиваться дальше, на следующем этапе приведёт к очередной волне и так нарастающего протекционизма, закрытию рынков, перетоку товаров, которые не могут поставлять на закрытые рынки, а это уже может означать дополнительное давление на Россию и весь рынок ЕАЭС», — сказал Груздев.
В конце марта Дональд Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», который позволяет вводить ограничения в отношении продукции КНР. Позднее был опубликован список более чем из тысячи китайских товаров, против которых могут ввести импортные пошлины. Пекин в ответ также ввёл пошлины на ряд американской продукции.
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