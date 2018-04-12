Временная дамба защитит Ошскую область от затопления

По данным ведомства, Боронов лично выехал в Узгенский район, чтобы на месте проконтролировать строительство 200-метрового защитного сооружения. Кроме того, специалисты изменят русло реки, чтобы «снять угрозу возможного подтопления жилых домов».

Весной на реке Кара-Дарыя резко поднялся уровень воды. Ситуацию усугубили и предприятия, которые добывают песок и гравий. После добычи они не укрепили выработанные участки.

Возводимая сейчас дамба будет временной. Для строительства капительного сооружения длиной 16 километров необходимо 8,7 миллиона долларов.

«МИР 24» напоминает, что в середине марта большие паводки пришли и в села Восточного Казахстана . За десять дней в регионе выпало две месячных нормы осадков, сельские улицы превратились в реки. Сотни людей пришлось эвакуировать. В селе Мамай батыр затопило единственный мост, жители ноказались отрезаны от внешнего мира.

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