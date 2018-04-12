Ещё
Временная дамба защитит Ошскую область от затопления
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Временная дамба защитит Ошскую область от затопления 

Мир24 2 часа назад
Глава МЧС Кыргызстана Кубатбек Боронов дал указание ускорить возведение дамбы в Ошской области, чтобы не допустить затопления одноэтажных жилых домов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
По данным ведомства, Боронов лично выехал в Узгенский район, чтобы на месте проконтролировать строительство 200-метрового защитного сооружения. Кроме того, специалисты изменят русло реки, чтобы «снять угрозу возможного подтопления жилых домов».
Весной на реке Кара-Дарыя резко поднялся уровень воды. Ситуацию усугубили и предприятия, которые добывают песок и гравий. После добычи они не укрепили выработанные участки.
Возводимая сейчас дамба будет временной. Для строительства капительного сооружения длиной 16 километров необходимо 8,7 миллиона долларов.
«МИР 24» напоминает, что в середине марта большие паводки пришли и в села Восточного Казахстана. За десять дней в регионе выпало две месячных нормы осадков, сельские улицы превратились в реки. Сотни людей пришлось эвакуировать. В селе Мамай батыр затопило единственный мост, жители ноказались отрезаны от внешнего мира.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Бойня трех кузенов: кто на самом деле развязал Первую мировую войну? Туркменистан примет участие в 47-ом заседании МПА СНГ Трамп запретил секс-торговлю в интернете
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе161
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому124
Улюкаев удивил тюремным досугом62
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ109
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода105
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:53
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шоу-бизнес
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение