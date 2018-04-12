Иркутск вернёт право распоряжаться неразграниченными землями в 2019 году 

С 2019 года администрация Иркутска вновь сможет распоряжаться городскими землями, государственная собственность на которые не разграничена. Об этом во время отчёта о работе органов местного самоуправления в 2017 году рассказал мэр областного центра Дмитрий Бердников.
«Это важная новость, которую мы ждали много лет. В 2019 году мы сможем более системно выстраивать градостроительную политику, более оперативно принимать решения о строительстве социально значимых объектов», — пояснил мэр.
Напомним, в 2013 году Законодательное собрание региона перевело на областной уровень права выделять неразграниченные земли в Иркутске только для строительства, в начале 2015 года город потерял полномочия распоряжаться такими участками в принципе. Основанием стал новый региональный закон, срок действия которого составил 10 лет. Тогда же депутаты городской Думы и администрация Иркутска стали предлагать уменьшить время действия закона.