Иркутск вернёт право распоряжаться неразграниченными землями в 2019 году

С 2019 года администрация Иркутска вновь сможет распоряжаться городскими землями, государственная собственность на которые не разграничена. Об этом во время отчёта о работе органов местного самоуправления в 2017 году рассказал мэр областного центра Дмитрий Бердников

«Это важная новость, которую мы ждали много лет. В 2019 году мы сможем более системно выстраивать градостроительную политику, более оперативно принимать решения о строительстве социально значимых объектов», — пояснил мэр.