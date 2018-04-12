На Кубани скрывавших гектары земли депутатов досрочно лишили полномочий

Краснодар . 12 апр. — Новая Кубань. В Ейской районе прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих муниципальные должности.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что двое депутатов местного Совета представили недостоверные сведения о доходах как в отношении себя, так и супругов. В частности, народные избранники скрыли что владеют 10 земельными участками общей площадью более 95 га, а также не указали доход в размере 1,6 млн рублей.

— По выявленным нарушениям закона прокурором внесено представление с требованием о проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами, и рассмотрении вопроса о применении мер ответственности в отношении нарушителей, — прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В итоге вышеназванные депутаты были досрочно лишены полномочий.