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Сбой произошел в столичной системе пополнения парковочного счета по СМС
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Сбой произошел в столичной системе пополнения парковочного счета по СМС 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Специалисты восстановили систему оплаты парковки с помощью СМС-сообщений в Москве после произошедшего сбоя, сообщается на сайте «Московского паркинга».
Ранее были временно недоступны оплата парковки и пополнение парковочного счета через СМС-сообщения. Абоненты всех мобильных операторов для оплаты парковки могли воспользоваться мобильным приложением «Парковки Москвы» при достаточном балансе парксчета, паркоматами, личным кабинетом на сайте parking.mos.ru.
«Возможность оплаты парковки и пополнения парковочного счета через СМС-сообщения полностью восстановлена. Благодаря оперативной работе городских служб, все сервисы оплаты парковки и пополнения парксчета работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.
По всем вопросам можно обратиться в единый в контакт-центр по телефону: +7 495 539 54 54 или 3210 с мобильного.
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