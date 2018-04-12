Алейск может получить статус ТОСЭР?

Моногородам Заринску Новоалтайску , как я понимаю, повезло. Им уже присвоен статус ТОСЭР, что должно привлечь приток частных инвестиций и, надо полагать, определённое федеральное финансирование на инфраструктурные объекты. А есть ли у Алейска шанс получить такой статус, мы ведь тоже моногород?

По всей видимости, есть. И не только потому, что он подходит по формальным признакам, но и потому, что в городе, по мнению краевых властей, достойное качество управления. Это очень важно для попадания муниципалитетов в федеральные программы (по Новоалтайску, к примеру, процесс подготовки к получению статуса территории опережающего социально-экономического развития должным образом пошёл только после смены руководства города, — ред.).

— Мы сделаем проект, проведём подготовительную работу, чтобы Алейск смог претендовать на получение статуса ТОСЭР, — подтвердил губернатор края Александр Карлин . — Вопрос в другом: будет ли Правительством РФ принято решение о выделении дополнительных финансовых средств для реализации проекта по ТОСЭР. Если такие шаги будут федеральным центром предприняты, то на уровне региона мы дополнительные ресурсы изыщем.

На «Парламентском часе» в минувшую среду депутаты спросили у губернатора края и про перспективы получения особого статуса Рубцовском

— Для этого всего-то нужно подправить федеральный закон, да не один, — не без иронии ответил губернатор.