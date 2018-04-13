Рейтинг высокооплачиваемых профессий в России: от 100 тысяч и выше

Самые высокооплачиваемые в России — программисты, менеджеры по продажам и инженеры на производстве. Их зарплата в столице составляет порядка 100-110 тысяч рублей. При этом разрыв между Москвой и регионами может быть существенным. Основная масса зарплат в столице находится в диапазоне от 50 до 80 тысяч рублей, в Петербурге — от 40 до 60 тысяч, а в других регионах в рыночных компаниях — от 30 до 50 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании, проведенном рекрутинговым порталом HeadHunter.

Наталья Данина директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter «Самыми действительно высокодоходными оказались позиции, связанные с программированием, причем они уверенно лидируют как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, и в регионах. Этот тренд не новый, он продолжающийся, и я почти уверена, что он будет сохраняться еще на горизонте некоторого количества лет, не побоюсь этого слова. А второй интересной позицией в рейтинге являются менеджеры по продажам и развитию бизнеса. Это не продавцы в магазинах, а люди, которые занимаются продажей товаров и услуг в формате „бизнес для бизнеса“, то есть компания что-то продает компании. Размер оклада, может быть, не так высок, но размер совокупного дохода является прямо пропорциональной связью с теми усилиями, которые человек вкладывает в свою работу: много поработал — много продал — много получил. Кроме этого, есть некоторое количество профессий на другом краю рейтинга, где заработная плата в Москве, Санкт-Петербурге и в регионах вообще не различается. Например, та же самая роль продавца не различается, мы здесь говорим про попадание в один зарплатный диапазон. Продавец в Москве, в Санкт-Петербурге и в регионах, если его система мотивации завязана на размер продаж, он также может зарабатывать достаточно приличную сумму денег».

Высокие доходы сейчас также у специалистов по блокчейну и у квалифицированных рабочих.

Татьяна Баскина заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом кадрового холдинга АНКОР «По нашим наблюдениям, действительно и спрос, и зарплата высоки в сфере, имеющей отношение к высоким технологиям. Прежде всего, это профессия программистов и специалистов по новым направлениям, таким как блокчейн, но их в исследовании пока не заявлено. Однако в том, что касается зарплат программистов, наши наблюдения существенно отличаются от указанных в исследовании, по крайней мере, по Москве практически в два раза, и зарплата варьируется в диапазоне от 200 до 250 тысяч рублей в месяц. И что касается еще востребованных профессий и высокой доходной составляющей, это, конечно, высококвалифицированные инженеры и рабочие, поскольку современный рабочий — это фактически человек, управляющий станком с программным управлением, и это такой симбиоз технаря и программиста на самых передовых производствах, это действительно та категория, где работодатели готовы платить достаточно впечатляющие зарплаты уже выпускникам. А к тому моменту, когда человек становится высококвалифицированным специалистом, это действительно тоже планка свыше 200 тысяч рублей в месяц, особенно, если человек достигает уже руководящей должности».

Самыми низкооплачиваемыми профессиями стали уборщики, официанты, рабочие на кухне, грузчики и кладовщики. Вне зависимости от региона, по данным HeadHunter, их зарплаты не превышают 40 тысяч рублей в месяц.