Омские многодетные семьи смогут платить за детсад из средств маткапитала

Сегодня, 12 апреля, состоялось заседание комитета по социальной политики Законодательного собрания Омской области . Депутаты обсудили поправки в Кодекс о социальной защите отдельных категорий граждан. Теперь омские многодетные семьи смогут платить за детский сад из средств областного материнского капитала

«По предварительным подсчётам, 260 семей в Омской области готовы воспользоваться этой возможностью. Из областного бюджета потребуется порядка 7,6 млн рублей», — приводит слова депутата Вадима Бережного ИА «Омскрегион».

Отметим, что депутаты единогласно поддержали предложенные поправки. Теперь принять законопроект необходимо в первом и во втором чтении.

Напомним, региональный материнский капитал в Омской области выплачивается с 2011 года. Раньше его размер составлял 100 тысяч рублей. Сейчас эту сумму увеличили до 138 тысяч рублей.