Ещё
Омские многодетные семьи смогут платить за детсад из средств маткапитала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Омские многодетные семьи смогут платить за детсад из средств маткапитала 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Сегодня, 12 апреля, состоялось заседание комитета по социальной политики Законодательного собрания Омской области. Депутаты обсудили поправки в Кодекс о социальной защите отдельных категорий граждан. Теперь омские многодетные семьи смогут платить за детский сад из средств областного материнского капитала
«По предварительным подсчётам, 260 семей в Омской области готовы воспользоваться этой возможностью. Из областного бюджета потребуется порядка 7,6 млн рублей», — приводит слова депутата Вадима Бережного ИА «Омскрегион».
Отметим, что депутаты единогласно поддержали предложенные поправки. Теперь принять законопроект необходимо в первом и во втором чтении.
Напомним, региональный материнский капитал в Омской области выплачивается с 2011 года. Раньше его размер составлял 100 тысяч рублей. Сейчас эту сумму увеличили до 138 тысяч рублей.
АиФ-Омск: последние новости
Фадина: « К кинотеатру «Первомайский» немало нареканий» Фадина: «Новая маршрутная сеть – не панацея для Омска» Бурков и Варнавский поздравили жителей Омской области с Днём космонавтики
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе161
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому121
Улюкаев удивил тюремным досугом69
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ97
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода106
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:53
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шоу-бизнес
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение