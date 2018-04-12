«Ростелеком» внедрил умные сервисы для новосибирских управляющих компаний

«Ростелеком» в Новосибирске разработал для сферы ЖКХ комплекс сервисов, используя технологии интернета вещей (IoT). Интеллектуальные системы цифровой компании помогают обслуживающим организациям области управлять потреблением коммунальных ресурсов и обеспечивать безопасность жителей многоквартирных домов по интернету, без участия человека.

Управляющие организации Новосибирской области познакомились с технологиями IoT в 2016 году, когда «Ростелеком» в партнерстве с «Технотроникс» начал внедрять систему удаленного сбора и обработки данных общедомовых приборов учета. Сегодня более 20 управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ), обслуживающих 1200 многоквартирных домов в Новосибирске, Бердске Искитиме , Тогучине, Татарске получают показания общедомовых счетчиков тепла, воды и электроэнергии по интернету. Все данные мониторинга поступают в единую диспетчерскую Новосибирского филиала «Ростелекома».

Система дистанционного контроля приборов учета анализирует информацию по заданным параметрам и, в случае их отклонений от нормы, направляет СМС и Email-оповещения в адрес управляющей компании. Доступ к системе также имеют специалисты УК и ТСЖ, которые контролируют и управляют работой оборудования в жилых домах через удаленное рабочее место.

«Наше сотрудничество с «Ростелекомом» началось в 2016 году. Эффект от внедрения автоматизированного сбора показаний общедомовых счетчиков мы получили в первые же месяцы, — отмечает директор УК «КПД-Газстрой — Эксплуатация» Александр Яценко . — Во-первых, сократилось время на опросвсех приборов учета, а у нас на обслуживании более 40 десятиэтажных домов в микрорайоне «Чистая слобода». Во-вторых, за счет использования проводного канала связи «Ростелекома», а не GSM-модемов, мы снизили затраты на обслуживание и получили устойчивый качественный сигнал. Сейчас вместе со специалистами «Ростелекома» запускаем онлайн-наблюдение за параметрами систем тепло-водо и энергоснабжения в индивидуальных тепловых пунктах, чтобы полностью исключить аварийные ситуации на общедомовых сетях».

В настоящий момент филиал «Ростелекома» в Новосибирске существенно расширил функционал действующей информационной системы мониторинга. Программный продукт, разработанный в партнерстве с «Технотрониксом», позволяет обеспечивать круглосуточный контроль состояния систем безопасности на любых объектах: промышленных, общественных и жилых, на всей территории Новосибирской области.

В первую очередьновое решениекомпания опробовала на пожарно-охранном оборудовании собственныхзданийи сооружений, а это более 1000 складских и технических помещений, офисов. Сегодня УК и ТСЖ, кроме пожарной сигнализации, могут подключать к системе мониторинга Новосибирского филиала «Ростелекома»приборы для обеспечения безопасности и комфорта жителей домов: датчики движения, открывания дверей и окон;затопления, температуры и влажности воздуха; системы авторизации и контроля доступа (шлагбаумы, домофоны и др).

«Мы первыми в Сибири специально под нужды управляющих организаций разработали проект по внедрению интернета вещей в сферу ЖКХ, — отметил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов . — Наши решения позволили автоматизировать и упростить многие процессы в обслуживании многоквартирных домов, начиная от учета коммунальных ресурсов и до обеспечения безопасности жителей. Благодаря тому, что сети «Ростелекома» есть практически в каждом многоквартирном доме, управляющим компаниям и ТСЖ очень выгодно использовать нашисервисы».

Специалисты Новосибирского филиала «Ростелекома» готовы предложить УК и ТСЖ еще несколько новых решений. В их числе автоматизированный сбор данных поквартирного учета потребления коммунальных ресурсов. Как раз сейчас тестирование этого сервиса завершается.