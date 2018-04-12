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В Подмосковье откроется крупнейший в Восточной Европе мясокомбинат
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В Подмосковье откроется крупнейший в Восточной Европе мясокомбинат 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Крупнейший в Восточной Европе завод по переработке мяса откроется в конце апреля в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области.
"Некоторое время тому назад губернатором (Подмосковья Андреем Воробьевым) была начата программа по привлечению крупнейших переработчиков (мяса) на территорию Подмосковья. И, в частности, в настоящий момент по мясу мы открываем крупнейший завод по переработке в Восточной Европе", — цитирует пресс-служба слова министра инвестиций и инноваций Московской области Дениса Буцаева.
Объем инвестиций, по словам Буцаева, составил около 300 миллионов евро.
Завод будет перерабатывать все виды мяса, которое производится как на территории Подмосковья, так и в соседних регионах, уточнили в пресс-службе.
"Инвестору мы компенсируем все расходы, связанные с инфраструктурой: это дороги, коммуникации, вода, газ, электричество", — добавил Буцаев.
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