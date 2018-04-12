Программа увеличения объема производства молока реализуется в Подмосковье

Один из приоритетов — животноводство и переработка молока. У нас есть цель — миллион тонн молока к 2020 году, мы ее успешно выполняем

— Денис Буцаев.

На встрече с членами Агропромышленной палаты и представителями

компаний-производителей

французского региона

Овернь-Рона-Альпы

он сообщил, что Московская область компенсирует инвесторам порядка трети от капитальных затрат при строительстве молочных ферм.

Кашире. Кроме того, Буцаев заявил, что регионе в конце апреля появится крупнейший в Восточной Европе завод по переработке всех видов мяса. Объем инвестиций в проект составляет около 300 миллионов евро. Это проект компании «Черкизово»

Мясное производство. У нас достойно серьезные позиции по птице и говядине, мы развиваем производство свинины, естественно, с определенными ограничениями экологического характера. На территории Подмосковья присутствуют иностранные компании. Губернатором начата программа по привлечению крупнейших переработчиков — по мясу мы открываем крупнейший завод по переработке в Восточной Европе. Он будет открыт в конце апреля

— Денис Буцаев.

Делегация Московской области находится во Франции с трехдневным визитом.

Роуд-шоу Подмосковья завершится 13 апреля. Сегодня Денис Буцаев также заявил, что регион планирует развивать экспорт продовольственной продукции в ряд стран.