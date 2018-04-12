Московская область займет второе место по тепличному овощеводству в России

В Московской области порядка 1,7 миллиона гектаров земель, задействованных в сельхозпроизводстве. У нас серьезно развито овощеводство. Мы занимаем в настоящий момент четвертое место. По результатам этого года по вводу новых объектов в эксплуатацию мы займем второе место в стране по закрытым грунтам — теплицам

— Денис Буцаев, заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций и инноваций региона.

По словам министра, в области располагается около пяти крупных теплиц, а проектов, связанных с тепличным хозяйством, здесь несколько десятков. В текущем году Подмосковье вышло на самообеспеченность по этом виду продукции.

На 2021 год Московская область выйдет на самообеспеченность нашего региона, и будет полностью обеспечивать Москву

— Денис Буцаев.

Подмосковная делегация во главе с зампредом правительства — министром инвестиций и инноваций Денисом Буцаевым находится в Лионе в рамках роуд-шоу. Областная делегация ознакомится с локальными промышленными предприятиями, медицинскими центрами и спортивными объектами.