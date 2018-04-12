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Барнаулец сбивал палкой пакеты с мясными продуктами, вывешенные за окна?
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Барнаулец сбивал палкой пакеты с мясными продуктами, вывешенные за окна? 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Это анекдот или в Барнауле действительно полицейские задержали гражданина, который по ночам ходил к общежитиям с палкой и цеплял ею вывешенные за окна пакеты с продуктами? И этот товарищ вроде бы колбасу издали чуял…
Не можем исключить, что этот криминальный сюжет «гуляет» по городу как анекдот, но в основе его лежит реальное преступление — хищение.
Однажды ночью некий барнаулец при помощи шестиметровой (!) палки сбил висевший на окне третьего этажа общежития пакет с мясными продуктами. Этот «изящный манёвр» не остался незамеченным владельцем припасов, однако жулик проигнорировал его требования «с высоты» остановиться и вернуть похищенное.
Вскоре тот же мужчина снова, вооружившись той же палкой, вышел на «охоту» за съестным, причём в те же «угодья». Под покровом ночи он опять сбил с третьего этажа пакеты с мясом. Но ретироваться ему не удалось, потому что его задержал… потерпевший.
По словам старшего помощника прокурора Центрального района Барнаула Инны Платоновой, в судебном заседании обвиняемый вину признал полностью, в содеянном раскаялся и принёс извинения потерпевшей стороне. Он приговорён к 10 месяцам лишения свободы условно — с двухгодичным испытательным сроком.
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