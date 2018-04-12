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«Ригла» заявила о риске роста цен на лекарства в случае их продажи в магазинах без лицензий
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«Ригла» заявила о риске роста цен на лекарства в случае их продажи в магазинах без лицензий 

Rambler News Service 2 часа назад
В случае реализации законопроекта Минпромторга о продаже безрецептурных лекарств в магазинах без получения соответствующей лицензии закроется большая часть аптек, оставшиеся поднимут цены на рецептурные препараты, которые не входят в перечень жизненно важных, сообщил RNS генеральный директор компании «Ригла» (управляет сетями «Ригла», «Живика» и «Будь здоров») Александр Филиппов.
«В случае принятия закона в предлагаемой версии фармацевтическая розница потеряет значительную долю прибыли. Большая часть фармацевтических розничных предприятий закроется — в первую очередь аптечные киоски, аптечные пункты, аптеки, расположенные вприкассовой зоне супермаркетов — поскольку их основной ассортимент будет доступен в магазинах. Те, кто останется на рынке, поднимут цены на рецептурные препараты, которые не входят в перечень ЖНВЛП. Среди простудных препаратов, к примеру, в основном это будут лекарства, направленные именно на лечение заболевания, а не просто снятие симптомов», — сказал он.
По мнению Филиппова, «новая версия законопроекта — это неуважение к фармсообществу».
«Предыдущий вариант документа предусматривал упрощенную систему лицензирования для продуктового ритейла, решившего продавать аптечный ассортимент. Текущий вариант вообще не предусматривает для большой розницы наличие лицензии на фармдеятельность. При этом в торговых сетях разрешается реализация широкого круга категорий препаратов, вплоть до средств для переливания крови», — добавил он, отметив, что уровень опасности подобной реализации лекарств для конечного потребителя даже сложно в полной мере оценить.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что Минпромторг направил на согласование новую версию законопроекта, который предусматривает возможность продажи лекарств в супермаркетах.
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