Сотрудники колонии в Карелии собирают бутылки и крышки

В республике проходит благотворительная эко-акция «С миру по крышечке».

Республике Карелия проходит благотворительная эко-акция «С миру по крышечке». Люди из разных городов и поселков организуют сбор пластиковых крышек, которые затем сдаются в переработку, а вырученные средства направляются в благотворительный фонд «Материнское сердце». Этот фонд оказывает адресную помощь тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.

К акции подключились и сотрудники исправительной колонии №7 г. Сегежи . За короткое время они собрали несколько мешков вторсырья (ПЭТ бутылок и ПНД крышек).

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по РК, подобные акции проходили во многих российских городах. Например, в Москве Петербурге и Туле собирали пластиковые крышки, чтобы купить прогулочную коляску для мальчика с ДЦП.

За границей сбор пластиковых крышек в благотворительных целях — традиционный опыт. — В 2013 году колумбийская благотворительная организация Fundacion Sanar всего за восемь часов смогла собрать 70 млн крышек. Впечатляющий результат был внесен в Книгу рекордов Гиннесса, а 500 больных раком детей смогли получить необходимое лечение,

— рассказали в УФСИН.