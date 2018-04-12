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Сотрудники колонии в Карелии собирают бутылки и крышки
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Сотрудники колонии в Карелии собирают бутылки и крышки 

Карельские вести 41 минуту назад
Фото: Карельские вести
В республике проходит благотворительная эко-акция «С миру по крышечке».
В Республике Карелия проходит благотворительная эко-акция «С миру по крышечке». Люди из разных городов и поселков организуют сбор пластиковых крышек, которые затем сдаются в переработку, а вырученные средства направляются в благотворительный фонд «Материнское сердце». Этот фонд оказывает адресную помощь тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.
К акции подключились и сотрудники исправительной колонии №7 г. Сегежи. За короткое время они собрали несколько мешков вторсырья (ПЭТ бутылок и ПНД крышек).
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по РК, подобные акции проходили во многих российских городах. Например, в Москве, Петербурге и Туле собирали пластиковые крышки, чтобы купить прогулочную коляску для мальчика с ДЦП.
За границей сбор пластиковых крышек в благотворительных целях — традиционный опыт. — В 2013 году колумбийская благотворительная организация Fundacion Sanar всего за восемь часов смогла собрать 70 млн крышек. Впечатляющий результат был внесен в Книгу рекордов Гиннесса, а 500 больных раком детей смогли получить необходимое лечение,
— рассказали в УФСИН.
По материалам: ptzgovorit.ru
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