Пожиратель садов и полей. Грозит ли России нашествие нового вредителя?

«В Абхазии в прошлом году это насекомое уничтожило половину урожая цитрусовых, 70% выращенного фундука и почти всю хурму, — сообщили в пресс-службе минсельхоза Ставрополья. — А в этом году клопа обнаружили в Сочи . У нас его пока нет».

По данным управления Россельхознадзора по Ставрополью и КЧР, коричнево-мраморные клопы пробуждаются от зимней спячки в апреле. В соседнем Краснодарском крае этих вредителей сейчас находят повсюду.

«Конкурент» саранче

В последние годы, по данным краевого Россельхозцентра, коричнево-мраморный клоп наводнил всю Европу. Туда он попал из своей естественной среды обитания — азиатских стран. В 2016 году его внесли в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза

Теперь это прожорливое насекомое всё активнее осваивает юг России

«Сейчас к нам везут много импортного посадочного материала, в нём в основном и «сидит» вредитель, — рассказали в управлении Россельхознадзора по Ставрополью КЧР . — Но клоп может попадать к нам и со свежими овощами и фруктами, и со стройматериалами, и даже с личными вещами пассажиров». Кстати, недавно запретили ввоз мандаринов из Астрахани

По данным ведомства, насекомое питается более чем 300 видами растений. Предпочитает плодовые и бахчевые культуры. Также поедает виноград и другие ягоды, фасоль, сою, кукурузу. Не гнушается даже сорняками. Ещё клоп может употреблять в пищу спаржу, шпинат, плоды паслёна чёрного и даже цветы гибискуса.

Вредитель прекрасно чувствует себя в наших климатических условиях и выживает даже в закрытых помещениях. Там, как правило, и зимует. Весной начинает активно размножаться. Самка в состоянии произвести на свет до шести млн особей.

О том, что в саду или огороде завёлся клоп, могут «рассказать» микроскопические дырочки на листьях и плодах и появление на них так называемых некротических зон.

Давить и травить

По словам садовода из Георгиевского района Александра Буглака, коричнево-мраморного клопа в своём хозяйстве ему видеть не доводилось.

Японии, «Надеюсь, что вредитель у меня не появится. Стараюсь не использовать импортные саженцы, — говорит Александр Борисович. — В Китае Корее и Тайване, откуда клопа к нам завезли вместе с саженцами, у него есть естественный враг — один из видов ос. Но у нас они не водятся», — говорит Буглак.

Специалисты ставропольского Россельхозцентра рекомендуют два главных способа борьбы с пожирателем урожая: механический и химический.

«Во время зимовки клопы резко снижают свою активность, — рассказали в этом ведомстве. — В этот период эффективнее всего собирать насекомых в местах их зимовки и тут же их давить. В период вегетации, который начинается в апреле, можно ставить феромоновые ловушки. Хорошо зарекомендовали себя некоторые инсектицидные препараты. Можно применять и биологические средства, к примеру, некоторые штаммы энтомопаразитических грибов. Однако пока это направление мало изучено».

Комментарий

«Предупредить распространение этого вредителя можно. Главное, вовремя его выявить. Для этого внимательно обследуйте на своём садовом участке укромные места, в том числе хозпостройки, чердаки, подвалы, штабели досок, а также домашние вещи — старую одежду, одеяла, ковры и т.п., в которых клоп любит прятаться. Найденных насекомых сожгите. В конце апреля — начале мая периодически осматривайте нижнюю сторону листьев растений, где можете найти белые круглые яйца клопа — 20­30 штук в кладке. Сорвите такой лист и уничтожьте. Ручной сбор клопов в местах зимовки и уничтожение яйцекладок — меры простые, но действенные.