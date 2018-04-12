Ещё
Мособлдума приняла закон о преобразовании Дмитровского района в городской округ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мособлдума приняла закон о преобразовании Дмитровского района в городской округ 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Соответствующее решение было принято в ходе заседания.
Согласно закону, объединение территорий городских и сельских поселений, входящих в состав Дмитровского муниципального района, осуществляется по инициативе главы Дмитровского муниципального района и с согласия населения каждого из муниципальных образований.
Уточняется, что объединение поселений осуществляется без изменения границ территории Дмитровского муниципального района.
Муниципальное образование, созданное путем изменения состава Дмитровского муниципального района, наделяется статусом городского округа.
Агентство «Москва»: последние новости
Столичное УФАС возбудило ряд дел в отношении МТС и «Билайна» за незаконное распространение рекламы М.Хуснуллин: Власти Москвы не отказывались от идеи создания льготной ипотеки по программе реновации Детскую стоматологическую поликлинику №46 в Перово приспособят под нужды маломобильных групп населения
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе163
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому125
Улюкаев удивил тюремным досугом69
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ106
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода104
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:53
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шоу-бизнес
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение