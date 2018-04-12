Мособлдума приняла закон о преобразовании Дмитровского района в городской округ

Соответствующее решение было принято в ходе заседания.

Согласно закону, объединение территорий городских и сельских поселений, входящих в состав Дмитровского муниципального района, осуществляется по инициативе главы Дмитровского муниципального района и с согласия населения каждого из муниципальных образований.

Уточняется, что объединение поселений осуществляется без изменения границ территории Дмитровского муниципального района.

Муниципальное образование, созданное путем изменения состава Дмитровского муниципального района, наделяется статусом городского округа.