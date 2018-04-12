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Бренд «Сделано в Удмуртии» может появиться в федеральной сети Татнефть-АЗС
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Бренд «Сделано в Удмуртии» может появиться в федеральной сети Татнефть-АЗС 

ТАСС 2 часа назад
КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Производители товаров под брендом «Сделано в Удмуртии» рассматривают пути выхода на федеральный уровень. Одной из площадок для их распространения может стать сеть автозаправок компании Татнефть-АЗС, сообщил ТАСС во вторник в кулуарах Красноярского экономического форума первый заместитель председателя правительства Удмуртской республики Александр Свинин.
"Мы активно работаем по заполнению торговых полок сети автозаправочных станций компании «Татнефть» товарами местных производителей под маркой «Сделано в Удмуртии». Наши локальные предприниматели и бизнесы встают на полки сети внутри республики, чтобы иметь для себя новые рынки сбыта", — сказал Свинин и отметил, что «предприниматели, которые могут стать федеральными поставщиками, рассматривают возможность выхода на всероссийский уровень через сеть Татнефть-АЗС».
Он пояснил, что товары «Сделано в Удмуртии» в категории «вода» уже занимают порядка 50% на полках этой сети. «У нас хорошие производители воды и Татнефть удовлетворена качеством. Активно представлена молочная продукция, мороженое, снеки, кондитерские товары. Сейчас начинает реализовываться сувенирная продукция местного производства, предполагаем, что добавится мед и чаи и кофе, ведь Удмуртия один из крупнейших производителей молотого кофе в России», — пояснил Свинин.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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