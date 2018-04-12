Просить и ждать. Кому из пострадавших от паводка дадут деньги?

Жители села Быстрый Исток к паводкам привыкли. И даже грустно шутят: если не затопило — год не задался, если затопило — совсем не задался.

В этом году первая волна паводка наполнила водой погреба и подполы, а в 2014 г., по воспоминаниям местной жительницы Натальи Тырышкановой, вода поднялась почти до потолка, и в комнатах плавали здоровые караси, размером со сковородку.

На устранение последствий того паводка ушло три года. Тогда, как рассказал глава Быстроистокского района Дмитрий Попов , люди, у которых подтопленные дома находились в собственности, предоставляли необходимый пакет документов с указанием площади жилья, из которых рассчитывалась сумма компенсации на проведение капремонта.

Как будет в этом году — вопрос открыт. С одной стороны губернатор края Александр Карлин поручил местным властям подготовить документы по объёму ущерба от паводка. С другой — не факт, что помощь будет столь масштабной, как в 2014 году.

Компенсация не всем?

На оперативном совещании в правительстве края глава региона сообщил, что за время нынешнего паводка уже было подтоплено 115 населённых пунктов. Сейчас идёт работа по оценке причинённого стихией материального ущерба. Прежде всего объектам инфраструктуры, дорогам, мостам, соцобъектам и объектам жизнеобеспечения.

После определения объёма ущерба просьба о выделении финансовых ресурсов из резервного фонда будет направлена в Правительство страны. Если она будет одобрена — начнётся работа со специалистами соответствующих министерств на объектах, подлежащих ремонту и восстановлению.

Поскольку во время паводка были подтоплены жилые дома, надворные постройки, имущество, оценка ущерба, причинённого гражданам, также будет проведена.

На первом этапе индивидуальную помощь получат пострадавшие, которые находятся в некой тяжёлой жизненной ситуации — за счёт средств регионального резервного фонда. Прежде всего это пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и ряд других категорий. Размер компенсаций и перечень необходимых для её предоставления документов ещё не утверждён. Напомним, что в 2014 году, когда в зону паводка попали 125 населённых пунктов, в первые дни пострадавшим выплачивали единовременное пособие по 10 тыс. рублей на каждое домо— владение. А позже 47 тысяч пострадавших получили выплаты из федерального бюджета на 3,6 млрд рублей.

Если удастся убедить федеральный центр и в этот раз — помощь получат и другие пострадавшие. «При поступлении средств из федерального бюджета сделаем все, чтобы людям поступили субсидии на возмещение ущерба, который им причинён стихией», — сообщил Александр Карлин.

Кредит на поросёнка

Земляков, попавших в зону подтопления, волнует не только возможность отремонтировать жильё, но и проблемы с возвратом кредитов, бравшихся под откорм животных, которые во время паводка погибли. В с. Антоньевка Петропавловского района в вышедших из берегов водах реки Ануй погибло несчётное число домашних кошек и собак и десятки голов скота.

Власть же потери скота признает неохотно. Ещё в начале апреля региональное управление ветеринарии уверяло, что случаев гибели сельскохозживотных в зоне паводка не допущено. Но сейчас сообщается, что по состоянию на 1 апреля «пало крупного рогатого скота 251 голова». Цифра может оказаться предварительной и заниженной, т.к. только в Петропавловском районе, по словам главы района Сергея Козликина, погибло порядка 115 голов КРС — в основном молодняк, телята и 5-6 дойных коров, плюс около сотни свиней, овец, не подсчитанное число кроликов, кур, пчелосемей. И в Михайловке Усть-Калманского района от большой воды погибло более 120 животных. Как будет считаться материальный ущерб по поросятам и кроликам, пока не ясно. Возможно, придётся доказывать смерть каждого животного и его стоимость…

Кстати

Первая волна паводка пошла на спад, но это, видимо, ещё не конец. А ведь ближе к лету к нам пойдёт «коренная» вода с гор. В случае повторных подтоплений край будет ещё раз обращаться в федеральный центр.